Туркменистан отметил 75-летие Победы военным парадом и праздничным салютом. В новейшей истории страны такого не было никогда. Кроме того, в стране состоялась акция Бессмертный полк.

Туркменистан отметил 75-летие Победы военным парадом и праздничным салютом. В новейшей истории страны такого не было никогда. По заявлениям властей, в стране не выявлено ни одного человека с коронавирусной инфекцией.Как заявил официальный Ашхабад, "в условиях пандемии Туркменистан принял символическую эстафету памяти, организуя у себя такие важные торжества". Кроме того, в стране состоялась акция "Бессмертный полк", сообщает телеканал "Россия 24".