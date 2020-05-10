Утро 9 мая Берлин встретил ярким спасибо на Бранденбургских воротах - подсветка благодарности на русском языке не гасла всю ночь.

Утро 9 мая Берлин встретил ярким "спасибо" на Бранденбургских воротах — подсветка благодарности на русском языке не гасла всю ночь. Ну, а днем, несмотря на пока не смягченные в Германии правила карантина, жители немецкой столицы, соблюдая дистанцию, почтили память советских воинов-освободителей.Автор: Михаил АнтоновВ берлинском Трептов-парке с утра несколько меньше людей, чем обычно в День Победы, но наверняка больше, чем в условия пандемии хотели бы видеть власти города. У подножия памятника Воину-освободителю — венки от бывших союзных республик, за вычетом Украины. Посол России Сергей Нечаев — в парадном мундире."К середине дня запрет на мероприятия численность свыше 50 человек окончательно нарушен, хотя формально придраться не к чему — это не организованное собрание, а личная инициатива каждого, кто пришел. Поэтому полиция, которая поначалу вежливо призывала людей сохранять социальную дистанцию, вскоре бросила это занятие и осталась в роли наблюдателя", — сказал Нечаев.Из-за здравоохранительных ограничений, введенных властями Германии и Берлина, в этом году День Победы — без "Бессмертного полка". Чтобы добавить эмоций и праздничного настроения, группа инициативных граждан, назовем их так, организовала нечто особенное.Автор: Александр КоростелевАэропорт Шенхаген в 60 километрах к югу от Берлина. У взлетно-посадочной полосой разворачивают увеличенную копию штурмового флага 150-й Идрицкой стрелковой дивизии. 1 мая 1945 оригинал развевался над крышей пылающего Рейхстага. Сегодня знаменосец — пилот Томас Хенниг."Своей победой над фашистским режимом Гитлера Красная Армия подарила нам свободу. Эта война унесла жизни 27 миллионов советских граждан. Многие потеряли своих отцов и мужей, лишились крова. Мы не должны этого забывать. Сегодняшний полет дорог моему сердцу", — признался Хенниг.Перед взлетом летчики сверяют маршрут. За три часа в воздухе Знамя Победы — во всех уголках Берлина. Самолет сначала взлетает, а затем специальным крюком берет на буксир полотнище размером 20 на 6 метров.В Берлине — плюс 23 градуса, но на высоте 600 метров достаточно холодно. Самолет идет на скорости 100 километров в час. Под крылом — улицы, которые 75 лет назад лежали в руинах и среди которых шли ожесточенные бои. Курс — на Трептов-парк. Для того, чтобы вспомнить, кто освободил Европу от национал-социализма, горожанам сегодня достаточно поднять голову.Несмотря на то что самолет идет на приличной высоте — около полукилометра — детали Знамени Победы хорошо различимы — ни с каким другим флагом не перепутаешь. Собственно, на это и был расчет организаторов полета.Впрочем, это знамя явно пригодится и потом, когда коронавирус, наконец, "капитулирует". Вслед за "Бессмертным полком" Берлин перенимает еще одну традицию, связанную с Днем Победы, пусть и небольшой, но все-таки авиационный парад.