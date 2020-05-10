Из-за пандемии коронавируса в этом году общероссийская акция Бессмертный полк впервые проходит в онлайн-режиме. Ее транслируют на медиаэкранах страны, в вагонах метро, эфирах телеканалов, социальных сетях.

Из-за пандемии коронавируса в этом году общероссийская акция "Бессмертный полк" впервые проходит в онлайн-режиме. Ее транслируют на медиаэкранах страны, в вагонах метро, эфирах телеканалов, социальных сетях. К акции с портретами своих воевавших близких уже присоединились более трех миллионов россиян, в том числе и Владимир Путин, который пообещал, что "Бессмертный полк" еще пройдет по брусчатке Красной площади.В "Бессмертный полк", даже если виртуальный, плечом к плечу сегодня снова встали солдаты и генералы, моряки и пехотинцы, и те, кто ковал Победу в тылу. Владимир Путин — с портретами папы и мамы. Владимир Спиридонович едва не погиб на Невском пятачке, Мария Ивановна выстояла страшные 872 дня блокады."Идем ли мы с вами в одном строю, или остаемся дома, как сегодня, наши герои всегда с нами в нашем сердце. И так будет всегда, они останутся с нами навсегда. А по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы еще пройдем", — заверил глава государства.Но пока они смотрят на этот май с черно-белых фотографий из окон, с балконов. И почти 3 миллиона имен победителей — на сайте "Бессмертного полка". Онлайн-шествие продлится несколько дней.В этом году — вот так, на больших городских экранах, мониторах, в телевизионном эфире. Мы не прошагаем с нашими героями по улицам, но разве можно отменить путешествие по дорогам памяти?!Взгляд в прошлое, оберегающий будущее, и каждая история — страница Великой Отечественной.В семье Романа Кузнецова вспоминают дедов, перебирая наградные листы, всматриваясь в пожелтевшие снимки. Подрастает уже четвертое послевоенное поколение, но как забыть эти 1418 страшных дней.В этот тихий День Победы есть время пролистать семейные архивы или просто прижать к сердцу последнее письмо из 1942-го. А больше у Галины Михайловны Тимошенко ничего от отца и не осталось."Нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой" — в бессмертном строю — вместе маршалы и солдаты Великой Победы.Как горели под Прохоровкой и отстояли Москву, как ждали писем из дома и выживали в аду концлагерей... Отец Геннадия Зюганова сражался за Одессу, дрался за Севастополь"Под Севастополем был тяжело очень ранен. Но два его приятеля — украинец Гарулько и рабочий парень из Ростова Пивоваров — вытащили полумертвого на плащ-палатке и отправили на большую землю", — рассказал глава КПРФ.Владимир Жириновский сегодня вспоминает своего дядю. "Петр Павлович Макаров лег под Москвой. Вот такой была война. Поэтому мы с вами отдали сегодня дань уважения нашим замечательным живым еще ветеранам войны", — сказал лидер ЛДПР.Сергей Миронов — сын фронтовика — под Москвой кланяется памяти павших. "Многие не дошли до Берлина, многие пали смертью героев, много ветеранов уже умерло после войны. И сегодня мы хотим сказать вам: "Доброго вам здоровья, здоровья и еще раз здоровья! Мы всегда будем помнить ваш подвиг. Спасибо за Победу! И от меня, сына фронтовика, огромное сыновье спасибо и низкий поклон", — заявил председатель "Справедливой России".Сегодня снова, точно по Ахматовой, у нас получилось "крикнуть на весь мир все ваши имена". Даже если из-за дачных заборов.Дети, внуки, праправнуки солдат Победы — те, кто не успел спросить о чем-то самом главном, не нашел могилы поклониться, и как важно сегодня услышать, каким он был, победный май 1945-го."Ночью разбудили крики меня. Я вышел, а там мама, отец — все плачут, говорят: "Мир! Победа!" На улице было полно народу. И была середина ночи", — вспоминает народный артист РСФСР, режиссер Андрей Кончаловский.75 лет спустя ровно в семь часов вечера по Москве страна замирает в минуте молчания. И многоголосным хором запевает "День Победы". Поют в квартирах и на балконах, поют артисты и губернаторы. Песню, без которой невозможно представить 9 Мая.И даже если не в одном строю плечом к плечу 9 мая 2020-го мы снова были вместе. С именами героев в сердцах. И памятью, что дарит бессмертие.