Российская национальная идея заключается в патриотизме, заявил президент РФ в интервью программе Москва. Кремль. Путин. Сам же патриотизм, по словам Владимира Путина, заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед.

Российская национальная идея заключается в патриотизме, заявил президент РФ в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин". Сам же патриотизм, по словам Владимира Путина, заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед."Патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым", — отметил он.Быть патриотом не значит "все время хвататься только за наше героическое прошлое", продолжил глава государства: нужно "смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее"."В этом — залог успеха", — подчеркнул президент.Фрагмент интервью президента России опубликован в Instagram ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина. Полную версию интервью Владимира Путина можно будет увидеть сегодня, 10 мая, в 22:00 по московскому времени на телеканале "Россия 1".