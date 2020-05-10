Фотография советского солдата, водружающего Знамя Победы над Рейхстагом, удалялась Фейсбуком из-за ошибки автоматизированного инструмента. Компания принесла свои извинения.

Фотография советского солдата, водружающего Знамя Победы над Рейхстагом, удалялась "Фейсбуком" из-за ошибки автоматизированного инструмента. Компания принесла свои извинения.Facebook из-за эпидемии коронавируса отправил по домам команды, занимающиеся проверкой контента. В такой ситуации к процессу подключаются автоматизированные системы, но чем меньше людей, тем больше вероятность ошибок. Хотя такие случаи в компании стараются решить как можно быстрее.Ранее сообщалось, что соцсеть Facebook удаляет посты пользователей с фотографией установки красного знамени над немецким Рейхстагом. По словам журналиста ВГТРК Андрея Медведева, десятки пользователей написали, что фото удаляется, при этом пользователь иногда блокируется на 30 дней. При удалении "Фейсбук" сообщает, что публикации "нарушают нормы его сообщества в отношении опасных людей и организаций". Блокируется только цветное изображение, а оригинальный черно-белый снимок соцсеть не трогает.