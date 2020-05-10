Специализирующийся на вопросах безопасности на море портал Dryad Global сообщает, что в Гвинейском заливе пираты совершили нападение на грузовое судно Rio Mitong под флагом Коморских Островов и похитили двух человек, предположительно, граждан России и Украины.

Специализирующийся на вопросах безопасности на море портал Dryad Global сообщает, что в Гвинейском заливе пираты совершили нападение на грузовое судно Rio Mitong под флагом Коморских Островов и похитили двух человек, предположительно, граждан России и Украины.Также неизвестные высадились на борт стоящего на рейде порта Луба (Экваториальная Гвинея) научно-исследовательского судна Djibloho и, по неподтвержденной информации, похитили двух челнов экипажа, граждан России, передает ТАСС.Гвинейский залив – одна из зон Мирового океана, где в последние годы отмечается наибольшее высокая активность морских пиратов.