В Кении освободили итальянку, похищенную вооруженными людьми в ноябре 2018 года. 23-летнюю гражданку Италии Сильвию Костанцию Романо спасли спецслужбы в ходе операции, которая проходила в ночь на 9 мая. Сейчас она находится в столице Сомали Могадишо.

В Кении освободили итальянку, похищенную вооруженными людьми в ноябре 2018 года.23-летнюю гражданку Италии Сильвию Костанцию Романо спасли спецслужбы в ходе операции, которая проходила в ночь на 9 мая. Сейчас она находится в столице Сомали Могадишо.Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо подтвердил, что девушка находится в безопасности и поблагодарил всех, кто работал над ее освобождением. "Государство никого не бросает", — заявил министр, слова которого приводит РИА Новости.Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте заявил, что Сильвию с нетерпением ждут на родине.В Кении итальянка оказывала помощь детям по линии гуманитарной организации Africa Milele. Ее похитили вооруженные люди в округе Килифи. При нападении были ранены пять кенийцев, в том числе дети.