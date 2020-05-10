В Подмосковье сотрудниками полиции задержан водитель, который сбил девочку-подростка в поселении Немчиновка и скрылся с места происшествия. Погибшей было 13 лет. Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Подмосковье сотрудниками полиции задержан водитель, который сбил девочку-подростка в поселении Немчиновка и скрылся с места происшествия. Погибшей было 13 лет. Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.Следственным отделом межмуниципального управления МВД России "Одинцовское" в отношении задержанного возбуждено дело по статье Уголовного кодекса РФ о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, и сопряженном с оставлением места его совершения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Водителю грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.