Суд Венесуэлы заключил под стражу двух граждан США, обвиняемых в попытке морского вторжения в страну. Американцев будут судить за преступления, связанные с терроризмом и незаконным оборотом оружия.

Суд Венесуэлы заключил под стражу двух граждан США, обвиняемых в попытке морского вторжения в страну. Американцев будут судить за преступления, связанные с терроризмом и незаконным оборотом оружия.Тем временем, правоохранительные органы Венесуэлы задержали еще трех наемников, которые пытались проникнуть на территорию республики. Об этом в эфире государственного телевидения сообщил президент страны Николас Мадуро. Таким образом, число задержанных по делу о попытке государственного переворота в Венесуэле увеличилось до 34 человек, уточняет телеканал "Россия 24".