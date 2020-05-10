10.05.2020

2020-05-10 17:10:03

«Вирус не сломил дух единства»: во Владимирской области достойно отметили 75-летие Великой Победы

Жители региона-33 стали активными участниками многочисленных акций – местных, региональных и всероссийских. Практически каждая семья так или иначе приобщилась к празднованию 75-летия Великой Победы.

Подводя итоги 9 мая, можно смело сказать, что самый священный праздник россиян состоялся, что празднование Дня Победы в 2020 году запомнится не только переносом массовых мероприятий с улиц и площадей – в дома и на виртуальные площадки, но и новыми традициями.

Как отметила председатель комитета социальной политики областной администрации Елена Янина, в преддверии праздника во Владимирской области «Волонтеры Победы» (с соблюдением всех мер предосторожности) привели в порядок территории домов, где живут владимирские ветераны. Несмотря на режим самоизоляции, были найдены дистанционные форматы их поздравления. В городах и сельских поселениях региона массово украсили фасады домов и стекла автомобилей. Губернатор Владимир Сипягин и его заместители, руководители муниципальных образований, депутаты всех уровней, лидеры региональных отделений партийных и общественных организаций по телефону поздравляли тех, кто своим подвигом сохранил для нас мир. Этому примеру последовали многие рядовые жители региона. Артисты учреждений культуры области устраивали концерты под окнами ветеранов.

В День Победы в окнах квартир владимирцев появились российские триколоры. Так наш регион поддержал всероссийскую акцию #ФлагРоссиивКаждом Окне. Многие жители стали участниками ещё одной всероссийской акции «Окна Победы», которая стартовала в преддверии 9 мая по инициативе Российского движения школьников. В окнах домов люди выставили фотографии участников боевых сражений, надписи со словами благодарности поколению победителей, на долю которого выпали страшные события Великой Отечественной войны. Жители декорировали окна своих квартир символами Победы: георгиевскими лентами, красными звёздами, макетами мемориалов, посвящённых Великой Отечественной войне, фотографиями военных лет. В память о воинах Великой Отечественной на оконных стёклах размещалось столько голубей, сколько членов семьи принимало участие в сражениях.

9 мая после «Минуты молчания», которая состоялась в 19.00, владимирцы выходили на балконы с макетами Знамени Победы, многие исполняли песню «День Победы». Эти мгновения объединили всю огромную Россию.

А вечером на областном телеканале «Губерния-33» прошёл праздничный концерт, в котором ведущие владимирские творческие коллективы и артисты исполнили песни Победы. Этим же вечером прошла ещё одна зрелищная акция – «Фонарики Победы». Свет тысяч фонариков и свечей, зажженных людьми в окнах своих квартир, стал символом народной памяти и благодарности поколению Победителей.

Пандемия не помешала своеобразно – в режиме «онлайн» – провести шествие «Бессмертного полка». Для этого жители области активно использовали интернет-сервис Рунета, где создана единая база для участников. Представители региона-33 вместе со всеми россиянами «прошли» с портретами дедов и прадедов в виртуальном строю – на медиаэкранах России, на площадках онлайн-кинотеатров «Okko» и «Море.тв», на телеканалах СТС и «Победа», в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на портале «Бессмертного полка России» www.polkrf.ru.

На виртуальных площадках было развернуто небывалое количество акций и проектов, приуроченных ко Дню Победы. Артисты, спортсмены, школьники, студенты и просто неравнодушные и активные жители Владимирской области принимали в них самое живое участие. Они читали «Любимые строки Героев», рассказывали стихи, пели песни и выкладывали ролики о своих близких – участниках войны в рамках проекта «#30днейдоПОБЕДЫ» и других всероссийских и региональных акций.

Жители Владимирской земли показали, что даже оставаясь дома, можно принимать участие в массовом праздновании Дня Победы. А традиции торжества 9 мая пополнились новым опытом и интересными примерами. А также уверенностью, что во всём, что касается памяти о Великой Отечественной войне и Подвиге нашего народа – перегибов быть не может.

«В этом году пандемия новой коронавирусной инфекции внесла коррективы в празднование 9 мая. Но мы достойно отметили 75-летие Великой Победы. А когда позволит эпидемиологическая обстановка, будут и парад, и шествие «Бессмертного полка», и другие более традиционные чествования наших ветеранов. Сегодня же необходимо набраться терпения в борьбе с невидимым врагом. Этот День Победы, проведённый в самоизоляции, как нельзя лучше дал нам прочувствовать, что мы – едины, в своей гордости за Россию, в трепетном отношении к её прошлому, в ответственности за её настоящее и будущее», - подвёл итог дню 9 мая Губернатор Владимир Сипягин.

(Фото: Пресс-служба администрации области)