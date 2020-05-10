Трогательные стихи о важности сохранения мира на Земле читают Артем и Михаил Костюхины.

Внуки члена Совета ветеранов органов внутренних дел при ОМВД России по Петушинскому району Владимирской области подполковника внутренней службы в запасе Ларисы Никуловой поддерживают Всероссийскую акцию «Голос памяти».Вместе с бабушкой 4-летний Артем Костюхин выучил и прочитал стихотворение Татьяны Шапиро «Я в солдатики играю», а его брат, 6-летний Миша Костюхин, озвучил произведение Ольги Масловой «Солнце из ладошек».Несмотря на юный возраст, ребята очень проникновенно произносят строки из стихов, призывая всех помнить о важности сохранения мира на земле.