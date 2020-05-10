10.05.2020

2020-05-10 14:45:03

Во Владимирской области направят более 3,5 млн рублей на закупку защитных медицинских масок и перчаток

Во Владимирской области выделят на закупку защитных лицевых масок и перчаток более 3,5 млн рублей из областного резервного фонда – фонда чрезвычайных ситуаций.

Эти средства индивидуальной защиты будут использованы для обеспечения деятельности на контрольно-пропускных пунктах (постах) въезда и выезда на территорию Петушинского района, а также для работы экстренных служб ГКУВО «Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области», областной администрации и её структурных подразделений.

«Департаментом безопасности совместно с Главным Управлением МЧС России по Владимирской области было закуплено 100 тысяч масок для нужд правоохранительных органов. Они будут переданы Росгвардии и региональному Управлению МВД для использования их в служебной деятельности. Закуплены средства индивидуальной защиты у компании «Славянка Текстиль»», - отметил директор Департамента безопасности Владимирской области Вадим Горожанинов.