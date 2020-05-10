С праздничным поздравлением к участнику ВОв прибыл заместитель начальника регионального УМВД полковник внутренней службы Игорь Хомяков.

В преддверии Дня Победы сотрудники полиции поздравляют с праздником участников ВОв, которые после окончания войны продолжили службу в органах внутренних дел.Соблюдая все меры предосторожности, заместитель начальника УМВД России по Владимирской области полковник внутренней службы Игорь Хомяков навестил ветерана ВОв подполковника милиции в отставке Анатолия Гущина.Анатолий Григорьевич родился 24 июня 1927 года в деревне Чиур Гусь-Хрустального района Владимирской области. В годы Великой Отечественной войны подростком он работал в эвакуационном госпитале города Гусь-Хрустальный.После окончания в мае 1945 года гусевского стекольного техникума Анатолий Григорьевич работал на хрустальном заводе и стеклозаводе имени Дзержинского. В 1948 году был призван в армию.С 51-го по 56-й годы Анатолий Григорьевич служил в войсках МВД в Берлине. Будучи курсантом училища, принимал участие в ликвидации банд буржуазных националистов на территории Западной Украины и Литовской ССР в период 1949-1950 гг.Вернувшись из Германии, в 1957 году по рекомендации партийной организации стал работать оперуполномоченным уголовного розыска Гусь-Хрустального отдела внутренних дел. С 1966 года Анатолий Григорьевич – заместитель начальника Гусь-Хрустального ОВД по политико-воспитательной работе.За годы службы неоднократно поощрялся благодарностями, имеет медали «50 лет Советской милиции», «За безупречную службу» I и II степени.Сейчас Анатолий Гущин на заслуженном отдыхе. Но и сегодня он продолжает тесно общаться с сотрудниками МО МВД России «Гусь-Хрустальный».Заместитель начальника регионального УМВД вручил подарок, поздравил ветерана с наступающим праздником, пожелав здоровья, крепости духа и долгих лет жизни. Игорь Хомяков отметил, что сегодня сотрудники полиции делают всё возможное для сохранения памяти о великом подвиге народа, который 75 лет назад отстоял родную землю у врага.Ветеран, в свою очередь, выразил благодарность за проявленное внимание и отметил, что нынешние сотрудники полиции, принявшие эстафету по защите закона, достойно справляются со своими задачами.