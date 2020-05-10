10.05.2020

2020-05-10 15:45:03

Во Владимирской области задержали подозреваемого в убийстве мужчины

Сегодня в ОМВД России по Меленковскому району Владимирской области поступило сообщение об обнаружении в квартире в одной из местных деревень тела мужчины с огнестрельными ранениями. По указанному адресу незамедлительно направилась следственно-оперативная группа.

В ходе совместной работы сотрудников УУР УМВД России по Владимирской области, ОМВД России по Меленковскому району и представителей следственных органов установлена личность погибшего мужчины, 1988 г.р., и предполагаемого подозреваемого, который скрылся с места происшествия.

В течение нескольких часов в непрерывном режиме правоохранители проводили комплекс оперативно-розыскных мероприятий, отрабатывали местность, где было совершено преступление, а также адреса, по которым мог находиться подозреваемый.

Ориентировки с данными злоумышленника были направлены во все близлежащие регионы.В результате проделанной работы около 13 часов 10 мая подозреваемый, житель Владимира 1981 г.р., передвигавшийся на автомобиле, был задержан на территории соседней области сотрудниками УГИБДД ГУ МВД России по Московской области, получившими сведения от коллег из Владимирской области.

По данному факту СУ СК РФ по Владимирской области возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудниками полиции организованы мероприятия по доставлению подозреваемого на территорию Владимирской области для дальнейшей передачи следственным органам