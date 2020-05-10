Актер решил прокомментировать слухи о близких отношениях с его партнершей по сериалу. Коллеги поговорили перед многотысячной аудиторией.

Актер решил прокомментировать слухи о близких отношениях с его партнершей по сериалу. Коллеги поговорили перед многотысячной аудиторией.Премьера сериала "Воронины" состоялась 11 лет назад. За это время вышло 10 сезонов проекта. Актеры приобрели большую популярность. Георгий Дронов и Екатерина Волкова сыграли супружескую пару, у которых трое детей. Любовные отношения между героями выглядели настолько естественно, что поклонники сериала предположили – у актеров роман и в жизни.Такие слухи ходят не один год. Дронов и Волкова предпочитали не комментировать их долгое время, но режим самоизоляции довел актеров до откровенности. На днях они провели прямой эфир в "Инстаграме", где затронули эту тему.Один из пользователей Сети спросил, правда ли Екатерина родила дочь Лизу от Георгия. Слово взял Дронов. Он отметил, что совместные дети у них только в кадре. "А когда Катя была беременна, я параллельно тоже участвовал в таком же "производстве", – рассказал актер.Звезды также затронули тему сериала. Екатерина Волкова заявила, что она готова дальше работать над проектом и сниматься в новых сериях. Напомним, телеканал СТС планирует устроить марафон "Ворониных" с 12 мая.