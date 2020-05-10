Медики 52-й московской клинической больницы поздравили ветеранов с Днем Победы. Сейчас там борются за жизнь более 700 человек. Врачи под гитару спели песни военных лет и подарили пациентам цветы.

Медики 52-й московской клинической больницы поздравили ветеранов с Днем Победы. Сейчас там борются за жизнь более 700 человек. Врачи под гитару спели песни военных лет и подарили пациентам цветы.Нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Георгиевские ленты. Маркером на защитных костюмах. Тюльпаны. И песни Победы поют своим пациентам те, кто ежедневно бьются за их здоровье и жизни. Медики московской 52-й городской клинической больницы.Здесь больше семисот пациентов с пневмонией, среди них немало пенсионеров и ветеранов войны. "Сейчас в больнице карантин, посещения нет. Выходить из палат тоже не рекомендуем. В столовой встретиться также не могут. Нет совместных просмотров телевизора, поэтому наши поздравления были для них большой радостью", — рассказала Марина Муркова, начальник отдела по связям с общественностью ГКБ № 52.Заказали цветы, гитару взял Илья Максимов, заведующий отделением ультразвуковой диагностики. Они с коллегами ходили от палаты к палате. Вместе решили устроить праздник своим пациентам. Между сменами, которые длятся по 12-14 часов.В 52-й лечат тяжелых больных. Сейчас в реанимации около ста человек. Больше шестидесяти из них на искусственной вентиляции легких. Есть и те, кто подключены к ЭКМО, аппаратам, которые насыщают кровь кислородом, когда организм близок к критическому состоянию. Около двух тысяч специалистов врачей, медсестер, санитаров только в этой больнице борются за пациентов. И между тяжелейшими, словно фронтовыми дежурствами медики стараются подарить праздник тем, кто проводит его в больнице. Чтобы, как в песне Окуджавы, их пациенты смогли победить болезнь, и вернуться к родным.