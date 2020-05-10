Владимир Путин поздравил с днем Победы выпускников российских военных вузов. По традиции они завершают обучение именно 9 мая. В нынешнем году эти учебные заведения выпустили свыше 12 с половиной тысяч офицеров.

Владимир Путин поздравил с днем Победы выпускников российских военных вузов. По традиции они завершают обучение именно 9 мая. В нынешнем году эти учебные заведения выпустили свыше 12 с половиной тысяч офицеров.Торжественные церемонии прошли на территории вузов с соблюдением эпидемиологических мер безопасности, сообщает телеканал "Россия 24". В своем обращении президент пообещал, что российские вооруженные силы будут и дальше оснащаться самой современной техникой, а условия жизни военнослужащих продолжат улучшаться."Будем и дальше развивать, совершенствовать Вооруженные силы, при любых обстоятельствах реализуем намеченные планы по укреплению всех видов и родов войск, по оснащению их передовым оружием и техникой, в том числе, стратегическими, не имеющими до сих пор аналогов в мире высокоточными и гиперзвуковыми системами, беспилотными и автоматизированными ударными комплексами", — цитирует высказывание главы государства ТАСС.Также Владимир Путин отметил необходимость увеличить интенсивность боевой учебы, в том числе, отработать новые формы взаимодействия войск при внезапных проверках с использованием самых передовых технологий, которые определят будущий облик армии и флота России.