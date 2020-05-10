В годы Великой Отечественной дед президента Туркменистана воевал в составе этого подразделения. На церемонии передачи знамени Фомин подчеркнул, что с гитлеровцами сражались более трёхсот тысяч бойцов из Туркменистана, 104 из них - стали Героями Советского Союза.

В годы Великой Отечественной дед президента Туркменистана воевал в составе этого подразделения. На церемонии передачи знамени Фомин подчеркнул, что с гитлеровцами сражались более трёхсот тысяч бойцов из Туркменистана, 104 из них - стали Героями Советского Союза.Боевое знамя, отметили в Минобороны России, станет напоминанием о жертве, которую принёс туркменский народ ради Победы. Также в ходе визита Александр Фомин возложил цветы к мемориальному комплексу "Народная память", сообщает телеканал "Россия 24".