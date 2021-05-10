Специалист объявил удобный способ сэкономить средства при погашении кредита. Благодаря ему, можно существенно снизить процент переплат.

Специалист объявил удобный способ сэкономить средства при погашении кредита. Благодаря ему, можно существенно снизить процент переплат.Руководитель Центра финансовой грамотности НИФИ уверена — выплачивать займы в первой половине срока займа гораздо лучше, чем в конце. Анна Харнас объясняет рациональность досрочного погашения кредита тем, что это экономит средства плательщика: происходит перерасчет процентов и, как следствие, переплачивать деньги приходится меньше.В начале кредитного периода заемщик платит преимущественно проценты банку. После этого их сумма сокращается, а основной долг растет. Поэтому, по словам эксперта, гасить займ лучше досрочно, иначе сэкономить не получится — в конце платежного периода заемщик отдает уже основной долг.Анна Харнас отмечает, что гасить долг заранее выгоднее в установленный день кредитного платежа. При этом нужно помнить о резервных средствах, которые необходимы плательщику на случай непредвиденных обстоятельств. Если должник сразу лишится всех накопленных денег, то рискует снова взять займ с худшими условиями. При досрочном погашении кредита специалист советует оставлять себе сумму 3-6 ежемесячных доходов.Если у заемщика не хватает денег для того, чтобы выплатить средства заранее, эксперт советует способ частичного досрочного погашения кредита. По такой схеме должник выделяет сумму, которая выше той, что обозначена в договоре, и обращается в банк за перерасчетом. Вследствие этого уменьшатся либо срок займа, либо сумма платежа.