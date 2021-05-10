10.05.2021

2021-05-10 21:15:04

На бензоколонке в Александрове согрел автомобиль

Сигнал о возгорании легкового автомобиля поступил с улицы Гагарина в Александрове.



Из-за позднего сообщения на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение автомобиля. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 3 кв. м. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.



К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 9 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.