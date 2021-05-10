10.05.2021

2021-05-10 12:05:05

Обитель: главная премьера сезона на телеканале Россия 1

С 10 мая в 21:20 в эфире телеканала «Россия», с 30 апреля – на платформе .



Телеканал "Россия 1" продолжает экранизировать знаковые произведения русской классики и современной литературы.



Новым кинопрочтением стала "Обитель". Роман-бестселлер Захара Прилепина, который лег в основу фильма, оказался настоящей сенсацией и вызвал широкий общественный резонанс. "Обитель" удостоена престижных литературных премий: "Большая книга", "Книга года" и "Книжная премия Рунета", а также премии Правительства РФ в области культуры.



1920-е годы. Соловецкий лагерь особого назначения. 27-летний недоучившийся московский студент Артем Горяинов попадает в лагерь, в котором чекист Федор Эйхманис ставит масштабный эксперимент по "перековке человека". Одержимый идеей создания нового общества начальник лагеря Эйхманис строит новую цивилизацию на месте православного монастыря. Он считает, что Серебряный век продолжает жить именно здесь, в Соловках.



С первых же дней в лагере Артема ждут жестокие испытания: голод, каторжная работа, опасное противостояние с бандой "блатных", угроза расстрела или физической расправы. Сталкиваясь с самыми разными людьми – уголовниками и "политическими", честными и продажными, великодушными и злопамятными, – Артем пытается не только выжить в смертельно опасном приключении, но и найти свою правду в жизни. Испытанием становится для него и неожиданная любовь с чекисткой Галиной, у которой роман с Эйхманисом. Опасная связь может грозить героям расстрелом…



Александр Велединский, режиссер: "Обитель" – не рассказ о лагерной жизни. Нам интересны отношения человека и общества в исторической перспективе. О лагерях 30-х было написано и снято немало, нас же привлекли 20-е. Это самый интересный период XX столетия: смерть Серебряного века, рождение нового государства. "Обитель" – это ковчег, на котором уплывают в неизвестность русские люди, разделенные Гражданской войной. Наша история – о невозможности любви в клетке".



Захар Прилепин, писатель: "Велединский настоял на том, чтобы взять Безрукова на роль чекиста. Я обожаю Безрукова, но у меня были сомнения. Я спрашивал Александра: "Ты уверен, ты хорошо подумал"? Он ответил: "Да", и в итоге он угадал. Недавно мы встречались с Сергеем Безруковым, и он рассказал мне, что придумал одну сцену и привнес в мою историю что-то от себя, разыграл, показал в лицах, и мне так понравилось, что я, наверное, добавлю этот момент в книгу. Так что мы с Безруковым теперь соавторы!".