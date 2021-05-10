Злоумышленник, ранее работавший в одном из банков, находясь на своем рабочем месте, воспользовался личными данными 64-летней гражданки...

Оперативники уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 25-летнего подозреваемого в краже с банковских карт.Установлено, что злоумышленник, ранее работавший в одном из банков, находясь на своем рабочем месте, воспользовался личными данными 64-летней гражданки. Оказывая ей иную услугу, он, в числе необходимых документов, дал ей на подпись договор на кредитную карту с лимитом в 99 тысяч рублей. Впоследствии от этого документа он избавился. Аналогичным способом подозреваемый провел операцию с 56-летним жителем Москвы, составив договор на кредитную карту на сумму 210 тысяч рублей. Через некоторое время, после образовавшейся задолженности, ничего не подозревающим гражданам начали поступать звонки с просьбой погасить долги.Общий ущерб, причиненный организации, составил более 300 тысяч рублей. Денежные средства с карт злоумышленник обналичил и потратил по своему усмотрению.СЧ СУ УВД по ЮВАО возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18