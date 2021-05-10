10.05.2021

2021-05-10 17:10:04

Построить во Владимире Сталинградский бульвар попросили ветераны

На карте Владимира уже появился Сталинградский бульвар- в память о героях крупнейшего сражения Великой Отечественной войны. Где он пройдет и почему именно такое название попросили выбрать ветераны?



Вот план микрорайона Веризино города Владимира, улица Куйбышева, пунктиром показана будущая улица Сталинградская или Сталинградский бульвар. Мы с вами находимся вот здесь. И отсюда начнётся нумерация домов.



Память о Сталинграде и его героических защитниках отныне увековечена и во Владимире. По словам архивиста и краеведа Алексея Арескина, за решением городской топонимической комиссии- 2 года обсуждений. О появлении на карте города улицы в честь Сталинградской битвы просили сами жители . И прежде всего ветераны.



Алексей Арескин, завсектором информационно-выставочной работы Государственного архива Владимирской области, член топонимической комиссии г. Владимира:



- Долго не могли найти место городские власти, городское управление архитектуры наконец-то подобрало в развивающемся микрорайоне участок будущей улицы.



Почему Сталинградский бульвар пройдёт именно здесь? Выбор символичен. Начало будущего бульвара в честь города-героя Сталинграда- рядом с противотанковым оборонительным рвом. Строительство подобных сооружений велось по всей стране. По официальным данным, на их возведении к концу 1941-ого работали свыше полутора миллионов человек. Такие же рвы рыли над подступах к крупнейшим промышленным городам Мурому и Коврову. И сегодня эта земля- "живой свидетель" тех событий.



- Эта территория - по большому счёту- настоящая примета военного времени?



Да, это живой памятник истории. Один из немногих, который сохранился без переделок и перестроек. Таких памятников в нашей области не так много природных. Такие памятники сейчас сохранились в районе аэропорта Семязино и в Собинском районе, а на территории Владимира он- единственный))



Алексей Арескин рассказывает: ров появился , когда фашисты рвались к Москве. Владимирский край стал прифронтовой территорией. Оборонительные сооружения вокруг Владимира, способные остановить немецкие танки, начали создавать по распоряжению комитета обороны.



Мария Платанюк, специальный корреспондент:



- Строительство владимирского оборонительного рубежа вела четвёртая сапёрная бригада. Копать этот ров начали в октябре, в первый год войны. И помогали военнослужащим обычные жители Владимира. От рабочих оставшихся предприятий до учителей и школьников.



Решение топонимической комиссии и города приветствуют люди старшего поколения. При том, что именно им принадлежит инициатива. В городском совете ветеранов подчёркивают: это ещё один вклад в сохранение исторической памяти.



Василий Никитенко, председатель совета ветеранов г. Владимира:



- Услышали наше мнение и приняли это решение. В городе Владимире сейчас осталось меньше ста человек- участников Великой Отечественной войны. Среди участников Сталинградской битвы осталась одна женщина. И поэтому Сталинградский бульвар будет служить патриотическому воспитанию молодого поколения ))



200 дней и ночей над поступах к Дону и Волге. Под грохотом снарядов, в пламенном аду, но с единственным желанием- ПОБЕДИТЬ! Сталинградская битва , которая длилась с июля 1942-ого по февраль 1943-его обеспечила коренной перелом в Великой Отечественной войне. 28 июля был издан знаменитый приказ "Ни шагу назад". "Чёрный город и красное небо. И Волга красная". Таким запомнят город его защитники. По последним данным, потери Красной Армии под Сталинградом составили почти 1 миллион 130 тысяч человек.



В боях под Сталинградом погибли почти 10 с половиной тысяч бойцов 316-ой дивизии, сформированной в Вязниках из жителей владимирского края. 23 августа они были направлены на защиту города. Также во Владимире в июне 1942-ого была сформирована и первая женская рота автоматчиц, которых отправили под Сталинград.



Владимирский Сталинградский бульвар- это память и о помощи, которую оказывали владимирцы разрушенным, но не сломленным городам.



Алексей Арескин, заведующий сектором информационно-выставочной работы Государственного архива Владимирской области, член топонимической комиссии г. Владимира:



- В документах Государственного архива Владимирской области выявлены сведения о том,ч то владимирцы, жители Владимирской, тогда Ивановской области принимали активное участие в восстановлении разрушенных немцами областей, это не только Ленинградская, Смоленская область, но также и Сталинградская. Уже в 1943-ем начались сборы тёплых вещей, строительных материалов, продуктов питания, семенного картофеля))



В феврале по железной дороге владимирцы направили в Сталинград 65 тысяч пудов семян, полторы тысячи голов скота. Сталинградцы получили 44 вагона с одеждой, обувью, посудой, инструментом. А земляки-комсомольцы уехали работать на предприятиях и транспорте. Так что новый объект на городской карте- благодарность и за трудовой подвиг. Общий вклад в Великую Победу. В долгосрочной перспективе Сталинградский бульвар может стать одним из самых красивых мест Владимира.



Бульвар происходит от голландского слова "бульверк". Что значит- "земляной вал". Перед нами земляной вал, который зарос зелёной зоной. Можно сделать проезжую часть, пешеходную зону и зону зелёных насаждений на вот этой, сохранившеся части оборонительного вала.



Сталинградский бульвар в новом строящемся микрорайоне пройдёт полукольцом. Начнётся он от дороги- дублёра и будет простираться в сторону реки. Вдоль оборонительного рубежа. Первое пересечение- с Новгородской...



Рядом с этим домом будет пересекаться с улицей Смоленской, идти к Содышке. Полукольцом идти к улице Веризинской. И здесь в этом же районе запланировано строительство храма в честь святого благоверного князя Александра Невского, защитника Руси.



Сам оборонительный ров и территория возле сегодня, увы, покрыты мусором. И субботник силами волонтёров на этом "рубеже военной памяти" просто необходим. Возможно, после репортажа "Вестей" клич бросят добровольцы, общественные организации. Будущий Сталинградский бульвар, кстати, он может стать единственным в России- символ нашей общей, выстраданной, оплаченной миллионами жизней Победы. Той, что ОДНА на всех. Навеки.



Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир"