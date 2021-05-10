Омский министр Александр Мураховский найден живым. Он сам вышел к людям сам в районе села Баслы.

Омский министр Александр Мураховский найден живым. Он сам вышел к людям сам в районе села Баслы.Появилось обнадеживающая информация о главе омского Минздрава, который числился пропавшим. По данным прессы, Александр Мураховский найден живым.Уточняется, что чиновник самостоятельно вышел к людям. Это произошло в районе села Баслы, которое находится в 15 километрах от того места, где он оставил свое транспортное средство.В данный момент Мураховского везут в медицинское учреждение. Там будет проведено обследование министра и при необходимости оказана профессиональная помощь, сообщает РИА Новости. По последним данным, здоровью чиновника ничего не угрожает.Напомним, что о пропаже Мураховского стало известно три дня назад. Он отправился на охоту, после чего о его местонахождении не было ничего известно.Сотрудники правоохранительных органов начали поиски пропавшего через сутки. Помощь в этом деле активно оказывали волонтеры. Более того, для поисковой операции была задействована специальная техника.Стоит отметить, что Мураховский занял пост главы омского Минздрава в конце десятых. До этого специалист работал главврачом больницы.