Воспоминаниями о дедушке поделилась сотрудница ОМВД России по Суздальскому району.
<a href="https://33live.ru/novosti/10-05-2021-v-ramkax-akcii-ya-pomnyu-ya-gorzhus-sluzhu-rossii-policejskie-prodolzhayut-rasskazyvat-o-svoix-rodstvennikax-uchastnikax-vojny-.html" target="_blank">В рамках акции Я помню! Я горжусь! Служу России! полицейские продолжают рассказывать о своих родственниках - участниках войны </a> - Воспоминаниями о дедушке поделилась сотрудница ОМВД России по Суздальскому району.
[url=https://33live.ru/novosti/10-05-2021-v-ramkax-akcii-ya-pomnyu-ya-gorzhus-sluzhu-rossii-policejskie-prodolzhayut-rasskazyvat-o-svoix-rodstvennikax-uchastnikax-vojny-.html]В рамках акции Я помню! Я горжусь! Служу России! полицейские продолжают рассказывать о своих родственниках - участниках войны [/url] - Воспоминаниями о дедушке поделилась сотрудница ОМВД России по Суздальскому району.