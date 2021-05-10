9 мая тело 40-летнего мужчины достали из Нерли в районе села Баскаки Суздальского района. Как сообщают в МЧС области, охотник 8 мая приехал в СНТ “Старица” и вечером отправился на охоту, но

9 мая тело 40-летнего мужчины достали из Нерли в районе села Баскаки Суздальского района. Как сообщают в МЧС области, охотник 8 мая приехал в СНТ “Старица” и вечером отправился на охоту, но домой он так и не вернулся. Родственники попытались найти мужчину, но безрезультатно. Уже утром семья пропавшего возобновила поиски и обнаружила его личные вещи