В одном из магазинов на Новостроевской улице продавец осуществила продажу алкогольной продукции 17-летнему подростку...
Инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Щербинский» выявлен факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему.
В ходе проверки полицейские установили, что в одном из магазинов на Новостроевской улице продавец осуществила продажу алкогольной продукции 17-летнему подростку.
Установлено, что ранее 51-летняя женщина уже привлекалась к административной ответственности по статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
Пресс-служба УВД по ТиНАО
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