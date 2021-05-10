В одном из магазинов на Новостроевской улице продавец осуществила продажу алкогольной продукции 17-летнему подростку...

Инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Щербинский» выявлен факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему.В ходе проверки полицейские установили, что в одном из магазинов на Новостроевской улице продавец осуществила продажу алкогольной продукции 17-летнему подростку.Установлено, что ранее 51-летняя женщина уже привлекалась к административной ответственности по статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57