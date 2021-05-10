В Вязниках на 120 квадратных метрах сгорел жилой дом, хозяин одной из квартир погиб, а его соседи остались без жилья. ЧП произошло в ночь на 10 мая на Школьной улице. Пожар местные жители

В Вязниках на 120 квадратных метрах сгорел жилой дом, хозяин одной из квартир погиб, а его соседи остались без жилья. ЧП произошло в ночь на 10 мая на Школьной улице. Пожар местные жители обнаружили поздно, так что пламя успело охватить значительную часть двухквартирного дома. Площадь пожара 120 квадратных метрах. На пожаре погиб владелец сгоревшей квартиры.