10 мая в 02.29 в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в одной из квартир. В Вязниках на улице Школьной полыхал двухквартирный жилой дом - 48.На момент прибытия пожарных ..

10 мая в 02.29 в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в одной из квартир. В Вязниках на улице Школьной полыхал двухквартирный жилой дом - 48.На момент прибытия пожарных дом горел на значительной площади. Имелась угроза распространения огня на соседний дом.Сотрудники МЧС потушили пламя на площади 120 квадратных метров. В результате ЧП погиб владелец квартиры – мужчина 1961 года рождения.Как уточнили в пресс-службе МЧС, пожарным удалось отстоять соседнюю квартиру и соседний дом. В результате пожара выгорела квартира №2 и чердак, повреждена квартира №1.В настоящее время семья погорельцев временно разместилась у родственников. К возгоранию могло привести короткое замыкание или неосторожное обращение с огнём при курении.На происшествие выезжали 4 единицы техники, а также 11 человек личного состава.