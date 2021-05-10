10.05.2021

2021-05-10 15:25:08

Владимир Волосников участвовал в самом первом Параде Победы

Самым счастливым днем в жизни называет 9 мая Михаил Волосников - участник первого парада Победы на Красной Площади. В гости к ветерану пришел Владимир Киселев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».



76 парад Победы Михаил Петрович Волосников в этом году впервые посмотрит по телевизору. Что делать - пандемия... В свои 94 года он помнит каждый, но самый яркий - тот, первый ,24 июня 1945 года. Когда вместе с однополчанами проехал по брусчатке Красной Площади.



Михаил Волосников, ветеран Великой Отечественной войны:



- Подъезжаем к Мавзолею, смотрим - Иосиф Виссарионович Сталин стоит со своими подчиненнными , лоруку держит , локоть прижал к груди и держит. Мы подъехали , и нам скомандовал сержант- равнение налево, мы винтовку от себя и равнение налево . ПРоехали Сталина , поехали дальше, вышли из машины , повели в столовую и нам всем - 100 грамм фронтовых.



Михаил Петрович встретил войну мальчишкой, вместе с ровесниками сначала трудился в колхозе, а в 1944-ом был призван в армию. Служил на батарее ПВО под Москвой, защищал столицу от немецких самолетов. 9 мая для него - и сегодня самый счастливый день в жизни.



Михаил Волосников, ветеран Великой Отечественной войны:



- Там все , и девчата у нас на батарее прыгали , скакали - ой, война кончилась, все радовались, это большое событие , сколько людей положило - нашего брата.



Гостей у Михаила Петровича в такие дни немало - поздравляют школьники, соседи по Дому ветеранов, волонтеры . Накануне сотрудники Росгвардии устроили у дома, где живет Михаил Волосников , устроили настоящий концерт.



Поздравил ветерана и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Киселев:



- Стало доброй традицией поздравление наших ветеранов каждый год. И уже не первый раз мы приходим к Михаилу Петровичу. Поздравляем его с этим замечательным праздником! Приносим ему много подарков. Самое главное, что Михаил Петрович себя хорошо чувствует. Мы вместе с ним сегодня даже спели песни военные.



Вспомнить каждого ветерана Великой Отечественной войны, еще раз поблагодарить за подвиг - это дело чести, отметил Владимир Николаевич. Только так можно выполнить их главное пожелание - сохранять и дальше мир в родной стране.