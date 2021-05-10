10.05.2021

2021-05-10 14:55:07

Владимир встрелил День Победы о особых условиях

Сегодня для многих жителей нашей страны - главный праздник в году. Город Владимир вот уже второй год подряд встречает День Победы в условиях эпидограничений без привычной торжественной программы. Поэтому повестку диктовали сами горожане. У Вечного огня побывал наш корреспондент Никита Тарбеев. С ним владимирцы поделились своими семейными историями о войне.



- Выходила на берег Катюша , на высокий берег на крутой!.



Официально в столице региона, из-за коронавирусных ограничений, сегодня не было ни парада, ни шествия бессмертного полка. И праздничный концерт тоже получился спонтанным - запел один человек и вскоре вся площадь подхватывает Катюшу.



- И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет.



День Победы тысяча девятьсот сорок пятого года Роза Киямова встретила в детском доме. Её отец Хамза Киямов, служивший в сто сорок третьей Конотопско-Коростенской дивизии пропал без вести на фронте , мать отдала детей в Казанский дом малютки- нечем было кормить.



Роза Киямова:



- Для меня праздник этот самый дорогой. Когда мне было 12-13 лет - я была в детском доме. Солдаты приходили и я спрашивала - папа, ты не мой отец. А они все отворачивались- нет, не твой. Как тебя звать? Роза. А мы Дашу, Нюру ищем в детском доме. Я целые сутки стояла у ворот, когда придёт мой папа.



Подходить на площадь Победы люди начали с раннего утра - по-одному и целыми семьями. Многие с портретами родственников- ветеранов, так что "Бессмертный полк" всё-таки вышел на улицы города- стихийно.



Варвара Новикова:



- Это мой прадедушка, Баринов Василий Федорович. Он был зенитчиком, прошел всю войну. Вернулся домой живым- вот так. Я хотела бы, чтобы он с нами был всегда, мой прадедушка и вот сегодня взяли детей, чтобы они возложили цветы- это великая Победа.



- Стало немножко обидно, почему отменили в городе Владимире, во Владимирской области и бессмертный полк и парад Победы. НА всю область у наз заболеваемость пятьдесят человек. Есть города , где заболеваемость намного выше. Но тем не менее, люди выходят, люди идут...



На военном мемориале на князь Владимирском кладбище тоже многолюдно- цветы к Вечному огню принесли ученики кадетских классов- будущие защитники страны.



Илья Акилов, ученик школы №21:



- Для меня этот праздник великая радость за нашу страны. Наши деды герои - они не побоялись и за счёт своих жизней освободили страну, дали нам чистое небо.



Почтить память героев войны, несмотря на все ограничения и плохую погоду , пришли сегодня тысячи жителей Владимира. Ведь такой герой есть практически в каждой семье.



- Этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы.



Никита Тарбеев, Семён Карпов, Вести Владимир.