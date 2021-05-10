10.05.2021

2021-05-10 15:00:09

Владимирцы отметили День Победы и в соцсетях

Ни дождь, ни коронавирус не остановили жителей области. 9 мая отмечали во всех уголках региона. Вести собрали самое интересное в соцсетях.



Это видео из Коврова. Там состоялся парад военной техники армейских подразделений. Посмотреть на танки, БМП, системы залпового огня пришли сотни ковровчан. И это только часть масштабного праздника. Завершится он в городе воинской славы фейерверком.



На аллее Боевой славы в Вязниках прошел митинг-концерт, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



Юнармейцы Красной Горбатки Селивановского района встали в почетный караул у Вечного огня. Это видео разместил Роман Тихонов.



Торжественные залпы прозвучали сегодня у мемориала погибшим в деревне Горки Судогодского района. На видео - всего несколько семей, но разве количество имеет значение? Главное - искренняя память!



В поселке Малыгино Ковровского района на концерт пришли почти все его жители. Получилось очень душевно , поделилась пользователь Наталья Баранкова.



А это фото из Гусь-Хрустального. В честь 9 мая автолюбители организовали автопробег. Колонне машин не видно конца.



В Петушинском районе автомобилисты выложили Автозвезду. Так они поздравили всех жителей области с праздником.



В Киржаче торжественный строй Бессмертного полка во главе с Краснознаменной группой прошагал по центральной улице Гагарина. Горожан сопровождали руководство города и района, священнослужители , воспитанники военно-патриотических объединений, байк-клуб Аквилон.