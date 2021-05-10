После войны фронтовики продолжили службу в рядах сотрудников органов внутренних дел.

9 мая сотрудники УМВД России по городу Владимиру традиционно поздравляют с Днем Победы фронтовиков, которые после войны несли службу в органах внутренних дел. В их числе - Михаил Лупович Дворников и Борис Николаевич Павлов.Специально для ветеранов полицейские вместе со своими детьми организовали праздничные концерты во дворах, где живут фронтовики.Поздравления и благодарности за Победу прозвучали от руководства городского УМВД и представителей Совета ветеранов.Присутствовавший на мероприятии председатель Общественного совета при УМВД России по городу Владимиру Андрей Филинов отметил, что сохранение памяти о героях той страшной войны для нынешнего поколения является долгом и в своей работе общественники уделяют много внимания патриотическому направлению деятельности.Стражи порядка исполнили для ветеранов известные композиции военных и послевоенных лет, строки которых знакомы многим. Юные участники мероприятия прочли трогательные стихи, не оставившие равнодушными никого из присутствующих.Ветераны поблагодарили полицейских за поздравления и отметили важность участия в памятных мероприятиях подрастающего поколения, которому предстоит нести вахту памяти о героях, отстоявших родную землю у врага.