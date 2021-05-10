10.05.2021

2021-05-10 15:40:04

Военные мелодии прозвучали на сцене Центра классической музыки

На выступлении Детской хоровой капеллы побывала Мария Городская.



На сцене - лауреаты международного конкурса "Звучит Москва". В репертуаре - обширная программа, помимо джазовых композиций, классические мелодии и русские народные песни. Руководит Ирина Королёва, хормейстер детской капеллы Владимира. Для неё Центр классической музыки - счастливое, намоленное место. К концерту ребята готовились долго и ждали его с нетерпением.



Ирина Королёва, хормейстер, руководитель Детской хоровой капеллы Центра классической музыки г. Владимира:



- У них очень радужное настроение! Они очень любят петь, поют всегда, много.



Попурри ко Дню Победы - особая часть программы. Ирина Николаевна признаётся, музыкантом стала благодаря папе - участнику Великой Отечественной войны, подполковнику, Николаю Ивановичу Филинову. Он привил любовь к музыке, книгам и стихотворениям.



Ирина Королёва, хормейстер, руководитель Детской хоровой капеллы Центра классической музыки г. Владимира:



- Папа играл на гитаре. И эту любовь передал детям. У нас все мальчики, мои два сына, и мои два племянника, Филинова Андрея Николаевича, Антон и Миша, они все грамотные в музыке, все играют.



Ещё одну военную историю рассказал участник хора, Тихон Наследников. Этот день для него - великий праздник, когда решилось будущее, и по рассказам родных он знает, какими силами, в том числе и его близких, ковалась Победа.



Тихон Наследников, участник Детской хоровой капеллы Центра классической музыки г. Владимира:



- Я про папиного дедушку сейчас расскажу. Он был водителем танка. И как-то раз с битвы он приехал на танке без башни. Просто вот приехал танк без башни. Его очень сильно контузило.



- Аист на крыше, аист на крыше... Мир на Земле.



"Тёмная ночь" и "День Победы" - военные песни, которые сопровождают участников Детской хоровой капеллы и отдают дань памяти тем, кто не вернулся с фронта. И для всех владимирцев у Тихона есть главное пожелание.



- Не забывать никогда этот великий день, когда мы победили.



Мария Городская, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".