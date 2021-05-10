10.05.2021

2021-05-10 21:50:05

Юные владимирские аниматоры сняли первый патриотический мультфильм

Киномастерская "Начало" при Киноцентре Владимирской области закончила новую работу, посвященную Великой Победе. Одними из первых героическую сказку увидели наши корреспонденты.



"Сказка о бумажном самолётике"- посвящение всем героям Великой Отечественной. О войне и подвиге рассказывают... дети. "Жил да был папа-лётчик и прислал ему сын на фронт письмо"...



- А в письме бумажный самолётик "Ястребок". Взял его папа с собой на боевое задание. Приказано было лётчику обнаружить немецкий аэродром.



Мультфильм о героическом бумажном самолётике, который выполнит задание лётчика, несмотря ни на что- пьеса-сказка Ирины и Яна Златопольских "Ястребок". Новая анимационная история киномастерской "Начало" при Киноцентре Владимирской области отсылает к кадрам документальной хроники. Так задумали сами создатели.



Александра Трихаева, юный аниматор:



- С самого начала мы решили, что мультфильм будет черно-белым. И только огонь и звёзды на крыльях наших самолётов будут красными. Мы долго придумывали образы нашим персонажам и решили, что персонажи с немецкой стороны будут выполнены в силуэтной технике чёрного цвета, а наши- белыми.



По словам наставников, сказка прежде всего героическая. Ответственность - в каждой детали, образе- аниматорам диктовали сама тема, само время.



Сергей Мельников, юный аниматор:



- Смотрели кинохронику, фотографии, изучали военное обмундирование, технику, особенно нас интересовали воздушные бои.



Сказку ребята начали рисовать ещё в прошлом году. Создавали её специально к юбилею Великой Победы. Старались успеть, мечтали о большой премьере. Но работу сорвала пандемия. Наконец, мультфильм увидел свет. К теме Великой Отечественной войны юные владимирские аниматоры обратились впервые. И по словам руководителя киномастерской, заслуженного работника культуры Тамары Джулай, ребята открыли для себя и военные факты, и героические имена.



Тамара Джулай, руководитель студии «Начало»:



- Они открыли для себя, что оказывается история о маленьком бумажном самолётике очень похожа на историю реального подвига реального героя. Героя Советского Союза Николая Гастелло. И уже работая над фильмом, мы относились к этой истории не как к сказке, не как к вымыслу, а как к аллегории великого подвига нашего народа во время войны.



Сложнее всего было изобразить в мультфильме огонь. Чтобы языки пламени выглядели максимально достоверно, их рисовали по стеклу красками. Снять дождь на мультстанке удалось благодаря тонким полоскам полиэтилена.



Озвучили патриотический мультфильм, конечно же, сами. Итоговый хронометраж - 5 минут. Но в них ребята действительно вложили душу и свою искреннюю благодарность тем, кто отвоевал МИР.



- Узнали наши, как погиб маленький истребитель, судьба дала ему бумажные крылья, и они оказались сильнее, чем железные крылья вражеских самолётов.



Мария Платанюк "Вести-Владимир".