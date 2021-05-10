2021-05-10 21:50:05
2021-05-10 21:50:05
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/ Тема: Юные владимирские аниматоры сняли первый патриотический мультфильм
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(обновлено: ) Источник: www.vladtv.ru
Киномастерская "Начало" при Киноцентре Владимирской области закончила новую работу, посвященную Великой Победе. Одними из первых героическую сказку увидели наши корреспонденты.
"Сказка о бумажном самолётике"- посвящение всем героям Великой Отечественной. О войне и подвиге рассказывают... дети. "Жил да был папа-лётчик и прислал ему сын на фронт письмо"...
- А в письме бумажный самолётик "Ястребок". Взял его папа с собой на боевое задание. Приказано было лётчику обнаружить немецкий аэродром.
Мультфильм о героическом бумажном самолётике, который выполнит задание лётчика, несмотря ни на что- пьеса-сказка Ирины и Яна Златопольских "Ястребок". Новая анимационная история киномастерской "Начало" при Киноцентре Владимирской области отсылает к кадрам документальной хроники. Так задумали сами создатели.
Александра Трихаева, юный аниматор:
- С самого начала мы решили, что мультфильм будет черно-белым. И только огонь и звёзды на крыльях наших самолётов будут красными. Мы долго придумывали образы нашим персонажам и решили, что персонажи с немецкой стороны будут выполнены в силуэтной технике чёрного цвета, а наши- белыми.
По словам наставников, сказка прежде всего героическая. Ответственность - в каждой детали, образе- аниматорам диктовали сама тема, само время.
Сергей Мельников, юный аниматор:
- Смотрели кинохронику, фотографии, изучали военное обмундирование, технику, особенно нас интересовали воздушные бои.
Сказку ребята начали рисовать ещё в прошлом году. Создавали её специально к юбилею Великой Победы. Старались успеть, мечтали о большой премьере. Но работу сорвала пандемия. Наконец, мультфильм увидел свет. К теме Великой Отечественной войны юные владимирские аниматоры обратились впервые. И по словам руководителя киномастерской, заслуженного работника культуры Тамары Джулай, ребята открыли для себя и военные факты, и героические имена.
Тамара Джулай, руководитель студии «Начало»:
- Они открыли для себя, что оказывается история о маленьком бумажном самолётике очень похожа на историю реального подвига реального героя. Героя Советского Союза Николая Гастелло. И уже работая над фильмом, мы относились к этой истории не как к сказке, не как к вымыслу, а как к аллегории великого подвига нашего народа во время войны.
Сложнее всего было изобразить в мультфильме огонь. Чтобы языки пламени выглядели максимально достоверно, их рисовали по стеклу красками. Снять дождь на мультстанке удалось благодаря тонким полоскам полиэтилена.
Озвучили патриотический мультфильм, конечно же, сами. Итоговый хронометраж - 5 минут. Но в них ребята действительно вложили душу и свою искреннюю благодарность тем, кто отвоевал МИР.
- Узнали наши, как погиб маленький истребитель, судьба дала ему бумажные крылья, и они оказались сильнее, чем железные крылья вражеских самолётов.
Мария Платанюк "Вести-Владимир".