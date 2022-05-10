Глава региона Александр Авдеев поздравил с Днем Победы и жителей Владимирского областного...

Глава региона Александр Авдеев поздравил с Днем Победы и жителей Владимирского областного специального дома ветеранов. Там он побывал накануне. Репортаж Александра Сыпченко.Дом ветеранов во Владимире- настоящая историческая книга, где каждая страница- судьба человека, который испытал все тяготы войны. Участники боевых действий, вдовы труженики тыла, дети войны. Всего более 40 человек. Михаил Волосников во время войны служил в зенитной артиллерии. Был командиром отделения. Признается 9 мая 45го - самый счастливый день в его жизни." Кончилась война, девочки заплясали, закричали, заухали. Мужики давай обниматься, тоже, здороваться правой рукой, тоже обнимались, у нас был праздник" - ветеран Великой Отечественной войны, Михаил Волосняков.27 миллионов погибших - таковы потери Советского Союза в борьбе потив фашизма. Подвиг героев бессмертен, подчеркивает глава региона Александр Авдеев. Как и подвиг всех, кто ковал победу в тылу или поднимал страну буквально из руин."К большому сожалению, сейчас есть те, кто забывает историю, они пожинают плоды плохой памяти, но мы никогда не забудем" - врио губернатора Владимирской области, Александр Авдеев.Творческим и душевным подарком стало выступление вокальных коллективов Владимира. У дома ветеранов прозвучали песни военных лет.- Пусть он землю сбережет родную, а любовь Катюша сбережет...Финалом праздника стало русское чаепитие. С пирогом Победы.Александр Сыпченко, Вести Владимир