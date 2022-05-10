Ногти во сне могут стать тревожным знаком или даже предупреждением.

Ногти во сне могут стать тревожным знаком или даже предупреждением.Согласно сонникам, ногти снятся к жизненным трудностям и ложным надеждам. Если снится сломанный ноготь или запущенные грязные ногти – это к серии поражений. видеть во сне ногти к неожиданной болезни или позорному поражению. Стричь во сне ногти к предстоящим спорам с собеседником. Ухоженные и красивые ногти во сне – знак хитрости и обмана, отвлечения вашего внимания.СОННИК АСТРОМЕРИДИАНАНогти во сне символизируют мысли человека и его эмоции. Это также сон о вашей самооценке, самоуверенности и личных достижениях. Обратите внимание на состояние ногтей во сне. Это говорит о вашем отношении к себе.Женщине видеть ноготь во сне сломанным сулит потерю самоуверенности и снижение самооценки. Видеть во сне длинные ногти – предупреждение. Такой сон говорит о и ложных надеждах, которые не стоит питать. Взгляните на ситуацию здраво и беспристрастно.Грязные ногти по данному соннику означают удачу и процветание, богатство и благополучие.СОННИК XXI ВЕКАЕсли снятся длинные и красиво постриженные ногти, значит наяву вас ждет богатство и признание. Чересчур длинные ногти во сне сулят жестокость, обиду и раздражение, с которыми вам придется столкнуться.Грызть ногти во сне – к получению приятного и неожиданного презента. Видеть во сне блестящие ногти – к новостям. Мужчине видеть во сне у женщины яркие красивые ногти к непредвиденной опасности.