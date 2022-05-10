Анастасия Преображенская, президент Фонда содействия развитию науки, образованию и медицины дает советы о том, как преодолеть страх публичных выступлений и успешно защитить свой проект.
Анастасия Преображенская, президент Фонда содействия развитию науки, образованию и медицины дает советы о том, как преодолеть страх публичных выступлений и успешно защитить свой проект.
Под публичным выступлением подразумевается процесс, во время которого человек произносит заранее подготовленную речь, пассивно влияющую на аудиторию. Это тот опыт, который рано или поздно получают почти все: сдача устного экзамена, защита диплома перед педагогами или презентация своего проекта перед инвесторами, даже собеседование — все это и многое другое можно отнести к публичным выступлениям. Особенно важно быть уверенным при питчинге по теме Корпоративной социальной ответственности. Тут нужно не только с уверенностью показать значимость проекта, но и показать свою уверенность. И тогда партнеры поймут, что если ты уверен в результате, то они могут тебе доверять.
И первая эмоция, которая возникает у большинства при одной только мысли об этом, — страх! Знакомо? Вы не одиноки в этом. Глоссофобия свойственна, по подсчетам экспертов, 95% людей на земле и находится на третьем месте после страха смерти и одиночества. Хоть переживания велики, справиться с ними под силу каждому.
Первая и сама главная рекомендация — осознать, что волнуются все, и каждый в зале понимает ваши эмоции. Ваша же задача — прожить этот момент, наслаждаясь им! Выходите к аудитории с установкой, что ваш рассказ важен и интересен.
1. Формируем цель выступления! Вы обязательно должны ответить себе на вопрос: что я хочу получить в результате. Деньги на проект? Пятерку в зачетку? Место в штате? Аплодисменты зала? Как бы хорошо вы не выступили, если вы не знаете, что хотите в результате, — ничего не получите.
2. Создаем презентацию (если формат это подразумевает). Исходя из цели выдавайте ту информацию, которая поможет получить желаемое. Не нужно рассказывать все, забрасывать данными, цифрами и объемом информации. В презентацию добавляем то, что плохо воспринимается на слух: цифры, даты, картинки. Делаем слайды с краткой информацией о проекте, о компании, о себе; о конкурентах и ваших преимуществах; о цели с призывом к действию: "подпишитесь на наши соцсети", "нам нужно ХХХ денег для реализации". В самом конце – страница с контактной информацией.
3. Готовим речь. Для выступления вам достаточно заготовить 5-7 тезисов, можно на разных небольших листах, можно на одном. А вот писать многостраничный текст и зачитывать его по бумажке не рекомендую. Так вы не сможете управлять аудиторией, и ваше выступление не заметят. Если речь сопровождает презентация, не дублируйте устно то, что написано в ней. Например, говоря о финансовой модели, можно сказать: "все цифры есть на этом слайде", и пока зрители читают, вы устно дополняете данные другой информацией.
Лайфхак: помимо тезисов можно подготовить несколько фраз, которые вас выручат, если вы запнетесь. Но будьте осторожны с шутками, это можно использовать, только когда у вас есть опыт.
4. За пять минут до выступления ваша внутренняя энергетика должна быть на 6/7 баллов из 10. Если вы слишком спокойны, возможно, вам стоит "разогнать кровь" и, например, попрыгать или поприседать. Если чрезмерно переживаете, сделайте дыхательную гимнастику: несколько медленных вдохов-выдохов нормализуют пульс. Перед выступлением не ешьте и не пейте (можно лишь смочить горло) и сходите в туалет. За 3-5 минут до выхода к аудитории постарайтесь отвлечься и не думать об этом. Лучшее, что вы можете сделать для себя, – это максимально расслабиться.
5. Выходим к аудитории. Ваше выступление начинается с того момента, как вы делаете первый шаг на сцену или к публике. Идите твердой походкой, с прямой спиной. Громкость и скорость речи — чуть выше среднего. Стойте в открытой позе (не скрещивайте руки), одну ногу можно выставить чуть вперед. Все это создает образ уверенного в себе человека. Подробнее об этом рекомендую почитать в книге "Язык жестов" Алана Пиза.
Во время речи никогда не вставайте к зрителю спиной. Если вас приглашают к трибуне, лучше за ней не стоять, а двигаться по сцене (неспешно, уверенными, широкими движениями). Исключение: если это ваш первый опыт выступлений, тогда трибуна может стать вашей "броней".
Лайфхак: в начале и в конце нужно кратко и ярко сказать о себе, ни в коем случае не скромничая. Сказать имя, свой проект и достижения (громкие имена, весомые цифры, победы, успехи).
6. Смотрим на зал. При аудитории в 10-20 человек старайтесь поймать зрительный контакт с каждым. В зале на 100+ зрителей держите взгляд чуть выше середины, периодически переводя его в разные части помещения, так, чтобы у каждого сидящего было ощущение, что вы обращаетесь к нему. Если у вас немного опыта, можно пригласить близкого человека, которому вы доверяете, и сосредоточить свой взгляд на нем.
7. Удерживаем внимание. Когда зрители теряют интерес (они могут просто устать из-за длительного мероприятия), то действовать рекомендую следующим образом: сначала сделайте паузу в несколько секунд. А после измените тон голоса и, например, чуть громче скажите: "дорогие коллеги", "внимание на слайд". Хорошо работает интерактив: просите поднять руки или работайте с вопросительной интонацией.
В публичных выступлениях важнее всего опыт. Чем чаще вы выходите к аудитории, тем лучше это у вас получается. Поэтому перед серьезным мероприятием стоит потренироваться. Например, можно попросить друзей прийти с людьми, которые вам не знакомы, и выступить перед ними. Еще помните, что до 70% информации человек воспринимает невербально и никогда не игнорируйте походку, внешний вид, жесты, движения. Они не менее важны, чем та информация, которую вы произносите.