Ковровский городской суд вынес приговор 2 людям, которые, переодевшись в сотрудников коммунальной...

Ковровский городской суд вынес приговор 2 людям, которые, переодевшись в сотрудников коммунальной службы, тайно похищали чужое имущество.Инцидент произошёл ещё в ноябре 2017 года. Двое обвиняемых в дневное время стали обходить квартиры по ул. Дмитрова в Коврове. В ходе этого "обхода" дверь им открыл мужчина 1933 года рождения. Ему злоумышленники представились работниками коммунального хозяйства, и сказали, что они должны проверить работу газового оборудования. Тогда преступники, попав в квартиру потерпевшего, украли у него 30 тысяч рублей.В суде обвиняемые свою вину отрицать не стали. Одного из них приговорили к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а второго - к 2 годам условно.Фото: www.pexels.com