По автолестнице спасён один человек, эвакуировано 15 жильцов.

Два человека погибли на пожаре в пятиэтажке в Камешкове. ЧП произошло в 10-03 10 мая.Утром в многоквартирном доме №7 на улице Молодежной загорелась квартира. На место прибыли пять пожарных машин и 15 спасателей. Сотрудники МЧС потушили пламя на площади 20 квадратных метров. По автолестнице спасён один человек, эвакуировано 15 жильцов.«Погибли: мужчина 1968 и женщина 1974 годов рождения», - уточнили в пресс-службе ведомства.Дознаватель устанавливает причину трагедии.