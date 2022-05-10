Глава Ростуризма Зарина Догузова и временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской...

Глава Ростуризма Зарина Догузова и временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев по видеоконференцсвязи обсудили вопросы территориально-пространственного планирования макрорегиона «Большое Золотое кольцо». Работа по формированию межрегиональной схемы территориально-пространственного планирования макрорегиона ведётся в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и реализации соглашения о сотрудничестве в сфере развития туризма во Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.Поставлена задача в каждом из 9 регионов определить по две территории с высоким уровнем инвестиционного потенциала - тамбудут созданы всесезонные курорты. Во Владимирской области под эти цели предварительно определены Муром и традиционная связка-агломерация Суздаль-Владимир.Фото: Администрация Владимирской области