Выглядеть дорого-богато, как певица Валерия, можно без особых затрат. Дни.ру решили найти платье из гардероба звезды по доступной цене.

Выглядеть дорого-богато, как певица Валерия, можно без особых затрат. "Дни.ру" решили найти платье из гардероба звезды по доступной цене.Многие европейские бренды ушли из России, а отечественные подняли цены. Тем временем китайские интернет-магазины предлагают большой ассортимент. Певица Валерия наверняка одевается не там, но альтернатива ее роскошным нарядам все-таки есть.В прошлом году артистка появилась на светском мероприятии в серебряном платье из пайеток. Ультрамодный образ легко повторить, потратив на него меньше 1000 рублей.На просторах китайских сайтов есть целый арсенал блестящих платьев. Например, такое мы нашли по цене в 908 рублей. Оно не мешковатое, как у певицы Валерии, и отлично подчеркивает фигуру. Да еще и доставка бесплатная!Есть позиции и подороже. Данный товар мы обнаружили за 1249 руб. с учетом доставки. Но это без скидочных купонов. Новым покупателям его предлагают заказать за смешные деньги. Платье универсально — и в пир, и в мир, и в добрые люди.Бонус. Если вы не обладаете белокурой шевелюрой и короткими волосами, можно приобрести парик за 911 рублей. Сердито, зато доступно: никаких трат на салоны красоты и экономия времени. Будете почти как певица Валерия. Попытка не пытка.