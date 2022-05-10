Фейерверки запустили чуть раньше запланированного времени - как сообщили Вестям в городской...

Фейерверки запустили чуть раньше запланированного времени - как сообщили "Вестям" в городской администрации, по техническим соображениям. На площади Победы, несмотря на майскую непогоду, праздничный салют в честь 77-летия Великой Победы посмотрели 15 тысяч владимирцев. Еще несколько тысяч любовались яркими огнями из своих окон.Также букет из праздничных огней расцвел в других городах региона. Например, в Коврове фейерверк запустили на Мотодроме.