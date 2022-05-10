Юлия Высоцкая представила оригинальный рецепт вкусного и полезного блюда из подручных продуктов.

Юлия Высоцкая представила оригинальный рецепт вкусного и полезного блюда из подручных продуктов.Бытует мнение, что весна – сезон отсутствия свежих витаминов. Однако это отнюдь не так. Ведущая Юлия Высоцкая рассказала, как грамотно и с пользой использовать первые растения, которые на первый взгляд кажутся несъедобными.В своем телеграм-канале Высоцкая представила оригинальный рецепт ризотто с крапивой. Готовить такое блюдо придется не дольше 40 минут.На две порции требуется:150 г рисаобъемный пучок крапивы100 г пармезаналимонлуковицаполлитра овощного бульона70 мл белого сухого винастоловая ложка оливкового масладве чайные ложки сливочного маслащепотка свежемолотого черного перца и щепотка морской солиОт крапивы понадобятся только листья. Их нужно обдать кипятком и поставить на три минуты на огонь. Затем откинуть крапиву на дуршлаг (воду сохранить!), немного отжать и мелко порубить. Цедру лимона натереть на мелкой терке. Луковицу почистить и мелко порезать.После этого необходимо разогреть в сковороде 1 ч. ложку сливочного и оливковое масло и обжарить лук на медленном огне до прозрачности. Когда лук станет мягким, добавить нарезанную крапиву, перемешать и всыпать рис.Непрерывно помешивая, прогреть рис с крапивой, затем влить вино. Когда алкоголь выпарится, небольшими порциями вливать подогретый овощной бульон и отвар крапивыКогда жидкость порядком выпарится, добавить 1 ч. ложку сливочного масла и лимонную цедру, посолить, поперчить. Пармезан натереть на мелкой терке. Половину натертого сыра добавить к рису с крапивой, перемешать. Подавать ризотто с оставшимся пармезаном.