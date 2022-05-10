В начале этого года в областном центре был создан ещё один специализированный центр в городской...

В начале этого года в областном центре был создан ещё один специализированный центр в городской больнице №2. По словам главного врача больницы Михаила Суханова, за время работы центра амбулаторной онкологической помощи здесь провели 1890 сеансов УЗИ-диагностики, 247 маммографических исследований, 132 рентгенографических исследования, 12 сеансов компьютерной томографии и других видов диагностики. В результате выявлено 51 злокачественное новообразование.Центр обслуживает 182 тысячи пациентов, прикреплённых к владимирским больницам №2 и №6, поликлиникам №1 и №2, владимирской железнодорожной больнице, а также к больнице г. Радужный и Юрьев-Польской ЦРБ. На обследование сюда можно попасть по направлению участкового врача или онколога по месту жительства.Фото: Администрация Владимирской области