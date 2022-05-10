Торжества в честь дня Великой Победы сегодня проходят по всей Владимирской области. Марафон нашей...

Торжества в честь дня Великой Победы сегодня проходят по всей Владимирской области. Марафон нашей общей памяти- в обзоре Марии Платанюк.-Играй, играй, рассказывай, тальяночка сама, о том, как черноглазая свела с ума...Легендарные фатьяновские строки участник Великой Отечественной войны Пётр Васильевич Шмельков исполняет вместе с молодежью. Поздравить ветерана пришли прямо к его дому в селе Молотицы Муромского района.-Этот день мы приближали, как могли, этот День Победы!!!А это Гусь-Хрустальный. Поздравления принимает фронтовик Николай Ушаков. В Великую Отечественную Николай Фёдорович служил в танковых войсках. Освобождал Белоруссию, Литву, Кенигсберг. Концерт для ветерана подготовили воспитанники детской школы искусств имени Балакирева.С Днём Великой Победы гусевчане поздравили и жителя блокадного Ленинграда- Сергея Степановича Резчикова. Его семья, как и миллионы наших сограждан знает, какой была ЦЕНА победы, той что ОДНА НА ВСЕХ.-Служить России суждено тебе и мне!К марафону общей памяти с благодарностью за ПОДВИГ присоединились и школьники.Это Фёдор Иванович Песиков. Он был партизаном. Прошёл всю войну. Розин Алексей Иванович. Молодым пошёл на войну. И юнармейцы. К памятным стелам вместе с представителями администрации они возложили цветы и венки.В Золоткове звучит Голос Победы- Юрия Левитана- легенды родом из Владимира. Под дождём дети и взрослые прошли с портретами своих героев по главной улице села.А это деревня Перово. В шествии "Бессмертного полка" приняли участие десятки человек.Торжества в Муроме. В городе на Оке- 20 праздничных площадок.9 мая в Камешкове. В колонне Бессмертного полка вместе с земляками прошёл заместитель председателя регионального парламента Вячеслав Картухин. На главной площади города состоялся торжественный митинг.День Победы в Энергетике. К местному обелиску павшим школьники и кадеты возложили цветы. Красные гвоздики появились и у мемориальной доски на доме в деревне Рукав, где жил фронтовик, разведчик Иван Тимофеевич Буранов.Память о каждом герое жива. Мария Платанюк, Анастасия Сахарова "Вести-Владимир"