Торжества в честь дня Великой Победы сегодня проходят по всей Владимирской области. Марафон нашей...
Торжества в честь дня Великой Победы сегодня проходят по всей Владимирской области. Марафон нашей общей памяти- в обзоре Марии Платанюк.
-Играй, играй, рассказывай, тальяночка сама, о том, как черноглазая свела с ума...
Легендарные фатьяновские строки участник Великой Отечественной войны Пётр Васильевич Шмельков исполняет вместе с молодежью. Поздравить ветерана пришли прямо к его дому в селе Молотицы Муромского района.
-Этот день мы приближали, как могли, этот День Победы!!!
А это Гусь-Хрустальный. Поздравления принимает фронтовик Николай Ушаков. В Великую Отечественную Николай Фёдорович служил в танковых войсках. Освобождал Белоруссию, Литву, Кенигсберг. Концерт для ветерана подготовили воспитанники детской школы искусств имени Балакирева.
С Днём Великой Победы гусевчане поздравили и жителя блокадного Ленинграда- Сергея Степановича Резчикова. Его семья, как и миллионы наших сограждан знает, какой была ЦЕНА победы, той что ОДНА НА ВСЕХ.
-Служить России суждено тебе и мне!
К марафону общей памяти с благодарностью за ПОДВИГ присоединились и школьники.
Это Фёдор Иванович Песиков. Он был партизаном. Прошёл всю войну. Розин Алексей Иванович. Молодым пошёл на войну. И юнармейцы. К памятным стелам вместе с представителями администрации они возложили цветы и венки.
В Золоткове звучит Голос Победы- Юрия Левитана- легенды родом из Владимира. Под дождём дети и взрослые прошли с портретами своих героев по главной улице села.
А это деревня Перово. В шествии "Бессмертного полка" приняли участие десятки человек.
Торжества в Муроме. В городе на Оке- 20 праздничных площадок.
9 мая в Камешкове. В колонне Бессмертного полка вместе с земляками прошёл заместитель председателя регионального парламента Вячеслав Картухин. На главной площади города состоялся торжественный митинг.
День Победы в Энергетике. К местному обелиску павшим школьники и кадеты возложили цветы. Красные гвоздики появились и у мемориальной доски на доме в деревне Рукав, где жил фронтовик, разведчик Иван Тимофеевич Буранов.
Память о каждом герое жива. Мария Платанюк, Анастасия Сахарова "Вести-Владимир"