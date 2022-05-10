В Александрове на набережной реки Серой прошел флэшмоб, посвященный 77-ой годовщине Великой...

В Александрове на набережной реки Серой прошел флэшмоб, посвященный 77-ой годовщине Великой Победы.-В горниле победы сегодня как встарь, опять закаляется Родины сталь...Под песню Олега Газманова "Вперёд, Россия!" заряд бодрости и хорошего настроения жителям региона подарили участницы группы "Здоровье" под руководством Лидии Баклашовой. Патриотический флэшмоб собрал 30 участниц в возрасте от 60 лет до 82 лет. Все спортсменки входят в местный совет ветеранов.Патриотический флэшмоб александровской группы "Здоровье" собрал множество откликов."Вести-Владимир"