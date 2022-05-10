В День Великой Победы на здании прокуратуры Владимирской области торжественно открыта мемориальная...

В День Великой Победы на здании прокуратуры Владимирской области торжественно открыта мемориальная доска. Это посвящение прокурорам региона- участникам Великой Отечественной войны, которые с честью выполнили свой долг перед Родиной."Открывая мемориальную доску с именами владимирских прокуроров-фронтовиков, мы отдаем им дань памяти. Будем достойны их подвигов и трудов. Вечная память всем погибшим защитникам Отечества" - прокурор Владимирской области, Владислав Малкин.На ней увековечены имена 48 наших земляков. Прокуроров Петра Образцова, Александра Клишина, Виктора Морозова, Валентина Смирнова и многих других. Ветераны, вернувшись с фронта, помогали отстраивать страну, передавали бесценный опыт новому поколению прокуроров. Минутой молчания сотрудники прокуратуры Владимирской области почтили память всех героев Великой Отечественной войны. 9 мая молодые прокуроры торжественно приняли присягу, а ветеранам службы вручили медали "300 лет прокуратуре России".К мемориальной доске возложили цветы.После торжественной церемонии прокурор Владимирской области Владислав Малкин принял участие в шествии Бессмертного полка и торжествах на площади Победы."Вести-Владимир"