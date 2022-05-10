Трагедия произошла сегодня около 10 часов утра в многоквартирном доме на улице Молодёжной в...

Трагедия произошла сегодня около 10 часов утра в многоквартирном доме на улице Молодёжной в Камешкове.Горела квартира на 5 этаже. Для спасения, эвакуации людей и тушения возгорания сотрудники МЧС сформировали 2 звена газодымозащитной службы. С помощью автолестницы спасли 1 человека, ещё 15 жителей дома пришлось эвакуировать. Также сообщается о 2 погибших - их личности устанавливаются.К ликвидации пожара площадью 20 квадратных метров привлекалось 5 единиц техники, 15 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину случившегося.Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области