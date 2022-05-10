Два человека погибли на пожаре в многоквартирном жилом доме в Камешково во вторник, 10 мая. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия

Два человека погибли на пожаре в многоквартирном жилом доме в Камешково во вторник, 10 мая. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия огнеборцев наблюдался дым из квартиры на 5-м этаже 5-этажного дома. Пожарные сформировали 2 звена газодымозащитной службы для спасения, эвакуации людей и тушения пожара. Пожарные ликвидировали пожар в на площади 20 кв.